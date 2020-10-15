15 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский собирается опросить украинцев, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский озвучил свой второй вопрос из пяти, который он собирается задать украинцам параллельно с местными выборами 25 октября.
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Напомним, Зеленский объявил о том, что задаст украинцам пять вопросов "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете", но об этом людей раньше никогда не спрашивали.

"Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?" - сказал Зеленский в специально записанном видеоролике-презентации второго вопроса.

Первый вопрос от Зеленского такой: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Оставшиеся вопросы, пишут СМИ, будут касаться медицины, школы и Рады.

"Как и предполагалось, вопросы будут сугубо в стиле предвыборной агитации "за все хорошее, против всего плохого", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

По первому вопросу Зеленскому досталось много критики. Юрист Елена Лешенко считает, что он звучит "по-особенному цинично" после полутора лет бездействия, хотя Зеленский обещал посадить всех коррупционеров из прошлой власти. Это мнение разделяют почти все критики - что бессмысленно говорить о наказании, которое на практике все равно не применяется.

Опрос не будет иметь никакой юридической силы для власти. Также спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что никаких средств для проведения опроса не выделялось, а проводить его будет не ЦИК. Вероятно, опрос будет проходить на выходе с участков. Это заранее позволяет власти учесть только те ответы, которые ее устроят.

Что касается свободной экономической зоны в Донбассе, то Зеленский пытается имитировать этим выполнение Минских соглашений. Если положительный результат будет получен, то в Киеве, скорее всего, просто примут закон о существовании на бумаге такой зоны в Донбассе. К слову, она давно, по украинскому законодательству, существует в российском Крыму.

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Зеленский собирается опросить украинцев, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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