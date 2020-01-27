08 Августа 2020
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Общество Свердловская область
снегопад, набережная, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будет разработан новый Генплан до 2040 года

В понедельник, 27 января, под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось совещание по подготовке Генерального плана Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в итоге было принято решение сдвинуть горизонт планирования с 2035 на 2040 год и разработать обновленный документ с привлечением широкого круга специалистов: градостроителей, архитекторов и застройщиков.

"В его основу ляжет Стратегия пространственного развития Екатеринбурга, утвержденная в 2018 году как часть Стратегического плана развития города. Это документ общественного согласия, учитывающий интересы всех жителей Екатеринбурга - власти, бизнеса и общественности. Кроме того, документ будет разрабатываться в увязке со схемой территориального планирования Екатеринбургской агломерации", - пояснили в мэрии.

Ледовый городок(2020)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что план мероприятий по подготовке нового Генплана будет готов уже в феврале, а работа над документом продлится весь 2020 год. При разработке нового проекта будут учтены все ранее поддержанные экспертами положения предыдущего варианта Генерального плана развития Екатеринбурга. Также туда войдут те предложения горожан, которые были внесены в ходе обсуждения и признаны специалистами целесообразными.

Напомним, ранее в мэрию Екатеринбурга поступило более 2,5 тысяч замечаний и предложений по проекту Генплана.

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В Екатеринбурге будет разработан новый Генплан до 2040 года

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Теги: Генплан, обсуждения, проект, Екатеринбург



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