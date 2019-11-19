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Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, она направлена на повышение эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транспортного комплекса в уральской столице.
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Как пояснили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, разработке КСОДД предшествовала большая работа по формированию системы исходных данных, состоящей из двух основных блоков информации: сведения о городе и его транспортной системе, полученные в результате сбора, систематизации и анализа имеющихся документов, а также результаты натурных обследований. На основе полученных данных и данных социально-экономической статистики была построена существующая транспортная модель столицы Урала, выполнен прогноз социально-экономического и территориального развития города и разработан прогноз транспортного спроса. На его удовлетворение должны быть направлены мероприятия по развитию инфраструктуры.

С учетом параметров транспортного спроса разработаны сценарные варианты развития всей системы, каждый из которых был проверен с использованием прогнозной модели Екатеринбурга. На основе системы количественных показателей и индикаторов был выбран и уточнен оптимальный состав мероприятий. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС добавили, что выполнение мероприятий КСОДД позволит повысить безопасность движения и расширить основные проблемные транспортные узлы уральского мегаполиса.

Екатеринбург, светофор, провода(2018)|Фото: Накануне.RU

Как подчеркивают в мэрии, разработка Комплексной схемы организации дорожного движения выполнена с учетом Генерального плана развития Екатеринбурга-2025 и проекта Генплана развития уральской столицы на период до 2035 года.

Напомним, недавно глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально продлил общественные обсуждения проекта Генерального плана-2035 - до 27 декабря 2019 года. Прием предложений и замечаний по проекту от физических и юридических лиц также продлен - до 6 декабря.

С полным перечнем помещений, в которых организована экспозиция проекта Генплана-2035, можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга. Время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Все поступившие предложения и замечания по проекту будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года, в эти же сроки будут подготовлены протокол и заключение о результатах общественных обсуждений.

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Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения Екатеринбурга

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Теги: движение, схема, Высокинский, Екатеринбург



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