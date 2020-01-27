Массовым увольнением водителей "скорой" в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об отказе водителей "скорой помощи" выходить на смену.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в настоящее время работа машин "скорой" в уральской столице организована на основании муниципального контракта, заключенного между ООО "Эффективная система здравоохранения" и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса". Его срок действия истекает 31 января. С 1 февраля 2020 года оказанием услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" будет заниматься ООО "Феникс-Логистика".

Ранее сообщалось, что руководство последнего предложило водителям зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить работать в рамках гражданско-правового договора. Те в ответ пригрозили массовым увольнением.

Сейчас надзорное ведомство разбирается в данной ситуации. Там отметили, что по результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, еще совсем недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев уверял, что никаких увольнений в связи с аутсорсингом "скорой" не будет.