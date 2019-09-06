Суд арестовал самолет бывшего совладельца "Промсвязьбанка"

Арбитражный суд Москвы арестовал личный самолет бывшего совладельца "Промсвязьбанка" (ПСБ) Алексея Ананьева. Меры были приняты в рамках взыскания банком 282,2 млрд руб. с братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650. Впервые суд наложил арест на него в мае. Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ" и деньги на банковских счетах. Также были запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена, сообщает "Коммерсант".

Арест с самолета был снят, поскольку отсутствовали свидетельства того, что Ананьев владеет правами на него. Позднее ПСБ представил суду документы, которые подтверждают, что в случае непринятия мер "высока вероятность того, что имущество, принадлежащее А.Ананьеву, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем истцу может быть причинен ущерб".

3 сентября Верховный суд России признал законным возбуждение дела о банкротстве Дмитрия Ананьева. В марте суд уже взыскал с бизнесмена 2,9 млрд руб. в пользу зерновой компании "Настюша".

Группа "Настюша" — крупный российский сельскохозяйственный и пищевой холдинг. Арбитраж Москвы в феврале 2018-го признал холдинг банкротом. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.