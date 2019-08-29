Более 54 миллиона евро: РФ выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг за часть 2017 и 2018 год.

Об этом говорится распоряжении правительства, размещенном на официальном интернет - портале правовой информации.

Сумма составит более 54 миллиона евро. МИД России проинформирует Совет Европы о принятом решении.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

26 июня полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.