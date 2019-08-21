В Перми обсудят проблему сноса домов вблизи магистральных трубопроводов

В Перми состоится "круглый стол" по теме сноса домов вблизи трубопроводов. Сроки действия моратория на снос подходят к концу, судебные решения не были пересмотрены и собственники построек в охранной зоне могут лишиться имущества.

В августе прошлого года в Гражданский кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым жители могут оспорить решения о сносе домов в охранных зонах магистральных трубопроводов за свой счет в том случае, если имело место установление или изменение федеральным законом оснований для признания здания самовольной постройкой. Именно по такому сценарию развивалась ситуация почти со всеми домами, возведенными в зоне минимальных расстояний нефтегазопроводов: собственники получили земельные участки без обременений, в отдельных случаях нефтегазопроводы были построены позднее. Однако на деле поправки оказались нерабочими: прикамцам не удалось оспорить ни одного решения суда. В регионе, напомним, сносу подлежат дома в Запруде, Адищево и Ерепетах.

Новый "Круглый стол" по проблеме инициировали собственники домов. Они хотят обсудить свое будущее и найти альтернативные варианты решения конфликта нефтегазовых компаний и собственников жилых домов. В качестве такой альтернативы они предлагают вынос магистралей за черту города или проведение высокотехнологичных защитных мероприятий. Кроме того, участники обсудят исполнение рекомендаций Совета Федерации по проверке законности нахождения магистральных трубопроводов в черте города. Как сообщало Накануне.RU, поручение было дано Генеральной прокуратуре по итогам "круглого стола".

Приглашения на "круглый стол" получили губернатор региона Максим Решетников, представители нефте- и газовых компаний, депутатского корпуса, администрации района.