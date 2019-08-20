11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Георгий Габуния (2019) | Фото:stringer-news.com

Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния уволен с телеканала "Рустави-2"

Новый генеральный директор телеканала "Рустави-2" (Грузия) Паата Салия объявил об увольнении нескольких сотрудников после смены руководства СМИ. Среди них оказался и журналист Георгий Габуния, который обматерил российского президента несколько месяцев назад в прямом эфире. Несмотря на осуждение со стороны грузинского президента и российских политиков и общественности, телеведущего увольнять тогда не стали, а лишь на время отстранили от эфира.

Сам Путин заявил, что много чести обращать внимания на подобных людей.

Паата Салия назвал причиной увольнения журналистов конфликт интересов, передает ресурс "Грузия online".

Стоит отметить, что смена руководства произошла на фоне недавней попытки нового владельца оппозиционного телеканала продать его. На продажу актив был выставлен по причине огромных долгов – более $24 млн. Но покупателей не нашлось, после чего владелец, вероятно, решил попытаться поправить дела своими силами. Первым шагом стала смена руководства.

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Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния уволен с телеканала "Рустави-2"

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Теги: георгий габуния, рустави-2, увольнение



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