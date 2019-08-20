11 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

"Тариф подрывает экономику Курганской области". В Зауралье разработан комплекс мер по снижению энерготарифов для бизнеса

В Курганской области разработан комплекс мер по снижению энерготарифов для бизнеса, об этом Накануне.RU рассказала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов региона Ирина Гагарина.

Она отметила, что сейчас средний тариф по Уралу составляет 3 руб. 93 копейки, а средний тариф по всей России - 4 руб. 24 копеек за один киловатт. В Зауралье же он составляет 7 руб. 78 копеек.

"Когда мы говорим об энерготарифах Курганской области мы, в первую очередь, говорим о тарифе, который уплачивают в бюджет субъекты малого предпринимательства. Эти субъекты экономически слабые и нуждающиеся в защите. Поэтому 7,78 тариф для среднего второго напряжения, который уплачивают указанные мною категории по данным за июнь этого года", - отметила Гагарина.

Чиновница добавила, что именно этот тариф подрывает экономику Курганской области.

"Сегодня разработан комплекс мер по снижению энерготарифов в регионе. Мы посчитали экономический эффект, сейчас разработано четыре мероприятия, реализация которых позволит снизить тариф до 5 руб. 50 копеек", - сказала Ирина Гагарина.

Она отметила, что тариф снизится только в случае реализации всего комплекса мер.

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"Тариф подрывает экономику Курганской области". В Зауралье разработан комплекс мер по снижению энерготарифов для бизнеса

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Теги: Ирина Гагарина, цены и тарифы, энерготариф, Курган, снижение, электричество



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