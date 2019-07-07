"В системе сыпется всё". "Банда ФСБ" занималась разбоем во время обысков

В СМИ появились подробности, о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает telegram-канал baza, одного из членов банды зовут Роман Оболенский. Ему 28 лет и он проживает в подмосковной Балашихе на территории спецназначения ФСБ. Роман служит в спецразделении "Альфа", родился в Нижегородской области и окончил Новосибирское Высшее Военное Командное училище. По решению Московского гарнизонного военного суда Роман Оболенский был отправлен в СИЗО.

Второй задержанный, по данным baza - Дмитрий Капышкин - ровесник Оболенского. Уроженец Донецка, сотрудник управления "Вымпел", также проживал в Балашихе. Суд направил его под домашний арест.

По данным изданий "Фонтанка" и "Росбалт", также участниками банды якобы являются сотрудники ФСБ Владимир Урусов, Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ - Александр Карелин и Дмитрий Чиквин, а также некие Варчук, Власов и Жаров - имена и должности которых пока неизвестны.

Сообщается, что сотрудники ФСБ похитили деньги из банка (в разных источниках фигурирует разная сумма - от 100 млн до 140 млн руб.) под видом обыска. Якобы, они вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и выносили из квартир и офисов во время оперативных мероприятий.

Как сообщает "МК" со ссылкой на генерал-майора ФСБ запаса Александра Михайлова, сегодняшняя ситуация в силовых структурах говорит о серьезных проблемах госбезопасности страны.

"Недавно мы столкнулись с арестом больших начальников, которые присваивали себе безумные деньги непонятного происхождения. Сегодня — вот это... Такое ощущение, что сыпется все. Я вам хочу сказать, что все старые кадры просто в шоке от происходящего. За всю службу в московском КГБ, а я там работал 20 лет, было всего три уголовных дела. Одно было по измене Родине (обвиняемого Воронцова тогда расстреляли) и два общеуголовных дела - мелочевка. Сегодня же ситуация принимает угрожающий характер. Никто из старой гвардии не понимает, откуда взялось такое количество преступников в системе. Тревожит и то, что сегодня мы сталкиваемся с самым широким кругом подразделений, которые принимают участие в преступной деятельности. В одном месте подлатаем, так в другом рвется, как тришкин кафтан", - приводит издание слова генерал-майора в отставке Александра Михайлова.

Он уверен, что ничего не изменится до тех пор, пока в системе МВД и ФСБ не "перестанут создавать инкубаторы для блатных".