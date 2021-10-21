Для налетчиков из ФСБ, укравших 136 млн рублей, запросили от 8 до 12 лет

Прокуратура просит Московский гарнизонный военный суд приговорить фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Об этом сообщила адвокат одного из подсудимых Ирина Добровольская.

Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей, передает ТАСС. Приговор вынесут не позже ноября.

В деле фигурируют восемь человек: офицер ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и и безработный Дмитрий Казанцев.

136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина. Сообщалось, что сотрудники ФСБ "добычу" поровну делить не стали. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что получил за участие в налете 4 миллиона рублей.

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания.