02 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Санаторий Усть-Качка, Пермь (2018) | Фото: Санаторий Усть-Качка

В Прикамье из-за пожара в санатории "Орлёнок" эвакуировали 106 детей

В Усть-Качке произошёл пожар в детском санатории "Орлёнок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13.39. Сработал программно-аппаратный комплекс "Стрелец-мониторинг", выведенный непосредственно на пульт пожарной части.

Огонь вспыхнул на первом этаже. Погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания эвакуирован 161 человек, в том числе 106 детей. В 15.03 пожар потушен на площади в 60 "квадратов". Причина случившегося устанавливается.

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В Прикамье из-за пожара в санатории "Орлёнок" эвакуировали 106 детей

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Теги: Усть-Качка, санаторий Орлёнок, пожар, эвакуация



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