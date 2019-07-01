В Зауралье за выходные полицейские поймали 44 пьяных водителя

Сотрудники ГИБДД Зауралья отчитались об итогах рейда по выявлению пьяных за рулем.

Полицейские проверяли водителей на трезвость в течение двух дней, сообщили Накануне.RU в ГИБДД области.

Правоохранители "отработали" более 450 населенных пунктов. В итоге к административной ответственности привлекли 37 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медосвидетельствования.

Также 7 человек сели пьяными за руль повторно.