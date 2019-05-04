В казахстанском Актобе решили отказаться от "Бессмертного полка"

Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.

В СМИ появлялась информация, что после шествия фотографии погибших находят разбросанными "в разных частях и урнах города".

Как сообщается на сайте городской администрации, это вызывает "раздражение родственников ветеранов ВОВ". Кроме того, местные власти опасаются заторов на дорогах.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил провести в стране акцию в ответ на "Бессмертный полк" – пройтись по улицам с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на это напомнила о жертвах Степана Бандеры и украинских коллаборационистов.