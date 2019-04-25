25 Апреля 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Бюджет Нижневартовска вырос на 93 миллиона

Депутаты думы Нижневартовска изменили городской бюджет. 93 млн руб. в "общегородской кошелёк" поступили, в частности, из окружного бюджета и по соглашению о социальном партнёрстве с предпринимателями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Спикер думы Максим Клец заявил, что деньги пойдут, среди прочего, на покупку музыкальных инструментов для Детских школ искусств, выполнение наказов избирателей, реализацию мероприятий по трудоустройству, благоустройство города.

Также депутаты снизили налоговую нагрузку на физических лиц – собственников объектов недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость."Переходный период" с установлением налоговой ставки не в 2%, а в 1,8%, продлён до конца года.

Кроме того, парламентарии изменили правила благоустройства территории города и скорректировали Устав Нижневартовска.

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Бюджет Нижневартовска вырос на 93 миллиона

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Теги: бюджет Нижневартовка, Максим Клец, деньги



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