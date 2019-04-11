Экономисты спрогнозировали рост бедных предпенсионеров из-за пенсионной "реформы"

Повышение пенсионного возраста приведет к росту бедности среди россиян предпенсионного возраста. Без повышения пенсионного возраста уровень бедности населения в целом мог бы снижаться быстрее, говорится в исследовании экспертов РАНХиГС.

К концу переходного периода "реформы" уровень бедности женщин в возрасте 55–59 лет и мужчин в возрасте 60–64 лет (составляют 7% населения) повысится с 4,2% в 2018 г. до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. При этом глубина бедности малоимущих россиян предпенсионного возраста, из-за "реформы" может также увеличиться, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Если в 2018 г. дефицит дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то на десятый год реформы глубина бедности увеличится до 34%-36%. При этом предпенсионеров ждут трудности в трудоустройстве, уровень безработицы у граждан этой категории составит до 10%.

Отказ от повышения пенсионного возраста позволил бы более быстрыми темпами снижать среднероссийский уровень бедности, говорят аналитик и РАНХиГС: на 0,1-0,2% в 2019–2021 гг. и 0,6–0,7% в 2024–2028 гг.

Напомним, поэтапное повышение пенсионного возраста завершится в 2028 г. Для предпенсионеров на переходный период должны сохраниться льготы, которые сейчас имеют пенсионеры, однако проверки показали, что не все регионы приняли законы. на фоне "реформы" Госдума одобрила закон о праве предпенсионеров на алименты.