21 Марта 2019
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Политика В России

Росстат: в феврале замедлился рост зарплат

В феврале в России замедлился рост реальных зарплат.

Такие данные опубликовал Росстата. По данным ведомства, темп роста реальных начисленных зарплат в феврале текущего года составил 0,7% против 1,1% месяцем ранее.

Рост реальных зарплат в годовом выражении в январе-феврале составил, по подсчётам Росстата, 0,9%. При этом размер среднемесячной начисленной зарплаты вырос на 6% год к году и достиг 43,03 тыс. руб., сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, Росстат будет публиковать данные о доходах населения раз в квартал.

По словам главы ведомства Павла Малкова, публикация ежемесячных данных будет приостановлена. Ведомство также изменило методику подсчета доходов населения.

Все показатели за последние шесть лет будут пересчитаны по новому стандарту. Как отметил Малков, новая методика "намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные". Как именно изменена методика, он не уточнил.

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Росстат: в феврале замедлился рост зарплат

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Теги: Росстат, зарплаты, доходы



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