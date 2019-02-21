Прикамского экс-бизнес омбудсмена спросили о ларьках в Перми

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Олег Белов, в свой последний рабочий день на посту бизнес-омбудсмена представил депутатам заксобрания отчет о своей работе, а также ответил на вопросы народных избранников. Один из вопросов касался инициативы министерства торговли и промышленности РФ о возвращении в российские города торговых палаток и ларьков, передает корреспондент Накануне.RU.

Народные избранники поинтересовались, как принятие этого законопроекта отразится на состоянии сферы нестационарных торговых объектов прежде всего в Перми, где в 2018 году были приняты новые правила размещения киосков. Саму инициативу увеличения числа торговых объектов Олег Белов оценил положительно, но в то же время указал на несовершенства действующего федерального законодательства.

"Закон будет работать только в том случае, если остальное правовое регулирование, действующее сегодня на федеральном уровне также будет приведено в соответствие. На сегодняшний день у нас на федеральном уровне запрещено размещать НТО в зонах культурного наследия, у памятников, в местах, где есть проблемы с обеспечением транспортной безопасности, рядом с остановочными комплексами, жилыми домами, на тротуарах и газонах. Возникает вопрос: где их вообще можно размещать? С этой точки зрения мне бы очень хотелось, чтобы это было продуманное правовое регулирование и системное. Чтобы было понятно, где можно и где нельзя размещать", - заявил бизнес-омбудсмен.

Также Олег Белов отметил важность муниципальной специфики. Он подчеркнул, что на муниципальном уровне должна быть проведена реальная работа по оценке потребительского рынка, интересов жителей и предложений предпринимателей.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их осталось 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.