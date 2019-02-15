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В Перми активисты просят направить "ненужные" миллионы на выкуп садовых участков

Пермская зеленая коалиция обратилась к властям Перми и Пермского края с просьбой направить "ненужные" сотни миллионов на выкуп садовых участков в долинах Егошихи и Данилихи, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты считают, что на месте этих участков необходимо создать общедоступные парки и готовы предложить свои юридические наработки.

"В феврале Законодательное собрание Пермского края будет рассматривать поправки в бюджет. Мы знаем, что планируется в ближайшие два года направить 426 млн руб. на выкуп земли под павильонами в городе Перми. 142 млн руб. планируется взять на эти цели из городского бюджета. Пермская зеленая коалиция считает такой подход к городскому бюджету - бессмысленным расточительством. Ликвидация киосков и павильонов не создает никаких значимых эффектов! Уверены, что пермяки с нами согласны. Считаем, что в городе есть более важные задачи. Эстетические эффекты от сноса киосков для большинства горожан не очевидны", - говорится в тексте обращения.

В коалиции отмечают, что для выкупа всех участков на месте Егошихинского пруда по кадастровой стоимости потребуется не более 40 млн руб. Если будет выделено полмиллиарда, то, по словам общественников, все долины станут парками.

Снос НТО является одним из самых наболевших вопросов для города. В администрации Перми отмечают, что предприниматели незаконных торговых объектов не платят в бюджет города арендную плату, их продукция никем не проверяется и, как следствие, сомнительного качества. С владельцами киосков, которые не желают сносить торговые объекты добровольно, власти города судятся, добиваясь признания НТО самовольными постройками.

Так, в январе 2019 г. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась с иском к торговому дому "Петропавловский". Истец требует признать два киоска по ул. Куйбышева, 36 самовольными постройками и снести их. Власти города утверждают, что разрешения на строительства НТО перед торговым домом не выдавалось. Некоторые владельцы киосков решают не тратить время на суды и готовы перенести свои торговые объекты. Так, например, в марте будут убраны два киоска перед ТЦ "Айсберг", к 1 июня исчезнет киоск перед "Колизей-Cinema".

Напомним, вопрос размещения нестационарных торговых объектов в Перми в свое время являлся настоящей головной болью для городских властей: мэрия вела снос незаконных киосков - только с января по июль 2018 г. было демонтировано больше сотни незаконных объектов.

Весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их осталось 577.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

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В Перми активисты просят направить "ненужные" миллионы на выкуп садовых участков

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Теги: киоски, нто, пермская зеленая коалиция, торговый центр



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