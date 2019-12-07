23 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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взрыв газа, хлопок, улица Бориса Шарова (2019) | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени в жилом доме произошел взрыв газа: один человек погиб, трое пострадали

Три человека пострадали, один погиб в результате хлопка бытового газа в жилом доме по ул. Бориса Шарова в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По информации ведомства, сегодня в доме произошла утечка газа. Хлопок произошел во время проведения работ сотрудником газовой службы. В результате мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и были доставлены в больницу.

взрыв газа, хлопок, улица Бориса Шарова(2019)|Фото: tyumen.sledcom.ru

взрыв газа, хлопок, улица Бориса Шарова(2019)|Фото: tyumen.sledcom.ru

На месте происшествия работаю следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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В Тюмени в жилом доме произошел взрыв газа: один человек погиб, трое пострадали

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Теги: взрыв газа, хлопок, улица Бориса Шарова, погибший, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 08:50 Мск В Тюмени умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Шарова
Ранее 16.12.2019 12:21 Мск В Тюмени семья рабочего, погибшего из-за взрыва газа, получит матпомощь от областных властей
Ранее 11.12.2019 09:20 Мск В Тюмени названа компания, ответственная за взрыв газа в жилом доме на Шарова
Ранее 09.12.2019 08:58 Мск Названа причина взрыва газа в жилом доме Тюмени

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