В Тюмени в жилом доме произошел взрыв газа: один человек погиб, трое пострадали

Три человека пострадали, один погиб в результате хлопка бытового газа в жилом доме по ул. Бориса Шарова в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По информации ведомства, сегодня в доме произошла утечка газа. Хлопок произошел во время проведения работ сотрудником газовой службы. В результате мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работаю следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".