13 Октября 2020
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Экономика В России Москва
карта Мир, платежная система (2015) | Фото: www.3dnews.ru

СМИ: Одним из обязательных к предустановке на смартфонах приложением может стать Mir Pay

С 1 июля 2020 года на все продаваемые в России смартфоны и планшеты будут предустанавливаться приложения отечественного производства. До этого срока правительство должно составить список обязательных приложений. Ранее "Интерфакс" сообщал, что обязательных приложений, скорее всего, будет пять. Эксперты считают, что точно будут устанавливаться безальтернативные "госуслуги". А теперь "Известия" назвали второе приложение, которое может стать обязательным. Это аналог Samsung Pay и Apple Pay - Mir Pay.
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О том, что Mir Pay могут сделать одним из российских приложений, обязательных для предустановки на поставляемую в Россию электронику, говорилось на заседании рабочей группы, прошедшем на этой неделе в ФАС.

Mir Pay, как и Apple или Samsung Pay, позволяет платить за товары и услуги с помощью смартфона, оборудованного специальным чипом NFC. По данным "Связного", за 11 месяцев 2019 года в России было продано примерно 11,7 млн поддерживающих эту технологию аппаратов.

В банке "Открытие" сообщили, что более половины клиентов совершают платежи с помощью смартфона через Apple Pay, на втором месте по популярности — Google Pay, на третьем — Samsung Pay. Число пользователей Mir Pay пока незначительно, подчеркнул начальник управления трансакционного бизнеса кредитной организации Дмитрий Бочеров. По его словам, наиболее активны с точки зрения подключения бесконтактных "телефонных" платежей владельцы продукции Apple. Чтобы число пользователей Mir Pay значительно возросло, это приложение должно стать доступно на iOS, полагает он.

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СМИ: Одним из обязательных к предустановке на смартфонах приложением может стать Mir Pay

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Теги: мобильное приложение, Mir Pay, предустановка



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