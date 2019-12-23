На смартфоны, продаваемые в России, обяжут устанавливать пять отечественных приложений - источник

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На смартфоны, продаваемые в России, обяжут устанавливать пять отечественных приложений - источник

Примерно пять российских приложений войдут в список обязательных для предустановки на гаджетах, продаваемых в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Окончательный документ правительство составит в июле 2020 года. Примечательно, что действие закона, запрещающего продажу смартфонов, планшетов и smart-телевизоров без российского ПО, начинается с 1 июля 2020 года.

"В число обязательных к предустановке войдут приложения из "Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин", - сказал собеседник агентства. В настоящее время реестр насчитывает 6 тыс. отечественных программ, "распределенных по целевым категориям", добавил источник. Тем не менее, в нем нет отдельного перечня программного обеспечения (ПО) для мобильных устройств.

"Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО к июлю 2020 года должна будет определить такой перечень приложений, из числа которых будут выбраны обязательные к предустановке на все продаваемые в России гаджеты, и направить свои предложения в правительство РФ", - сказал источник. Среди таких приложений, скорее всего, окажутся, "браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы", сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что партнеры России по ЕАЭС  - Белоруссия, Казахстан и Киргизия – не довольны новым российским законом, поскольку он нарушает техрегламент Таможенного союза, а этот документ является наднациональным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На смартфоны, продаваемые в России, обяжут устанавливать пять отечественных приложений - источник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: смартфон, российское ПО, мобильное приложение, обязательная предустановка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети