На смартфоны, продаваемые в России, обяжут устанавливать пять отечественных приложений - источник

Примерно пять российских приложений войдут в список обязательных для предустановки на гаджетах, продаваемых в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Окончательный документ правительство составит в июле 2020 года. Примечательно, что действие закона, запрещающего продажу смартфонов, планшетов и smart-телевизоров без российского ПО, начинается с 1 июля 2020 года.

"В число обязательных к предустановке войдут приложения из "Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин", - сказал собеседник агентства. В настоящее время реестр насчитывает 6 тыс. отечественных программ, "распределенных по целевым категориям", добавил источник. Тем не менее, в нем нет отдельного перечня программного обеспечения (ПО) для мобильных устройств.

"Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО к июлю 2020 года должна будет определить такой перечень приложений, из числа которых будут выбраны обязательные к предустановке на все продаваемые в России гаджеты, и направить свои предложения в правительство РФ", - сказал источник. Среди таких приложений, скорее всего, окажутся, "браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы", сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что партнеры России по ЕАЭС - Белоруссия, Казахстан и Киргизия – не довольны новым российским законом, поскольку он нарушает техрегламент Таможенного союза, а этот документ является наднациональным.