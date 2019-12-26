Мантуров надеется, что за пять дней до конца года "Аэрофлот" купит хоть сколько-нибудь "Суперджетов"

Поставки "Аэрофлоту" дополнительной партии из 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) могут начаться уже в 2019 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мои коллеги - мой заместитель сейчас как раз находится в Комсомольске-на-Амуре, гендиректор ОАК там находится - собственно и по причине авиационного происшествия, и в том числе (планируется обсуждение) вопросов, связанных с передачей (SSJ-100) "Аэрофлоту". Я надеюсь, что какое-то количество самолетов - не буду заранее предвещать - мы постараемся передать именно в этом году", - цитирует министра ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что старт поставок затянулся потому, что госкорпорация "Ростех" долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов. Без гарантии остаточной стоимости банки отказываются финансировать покупку SSJ-100, отметило издание.