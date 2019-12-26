12 Октября 2020
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Экономика В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

Мантуров надеется, что за пять дней до конца года "Аэрофлот" купит хоть сколько-нибудь "Суперджетов"

Поставки "Аэрофлоту" дополнительной партии из 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) могут начаться уже в 2019 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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"Мои коллеги - мой заместитель сейчас как раз находится в Комсомольске-на-Амуре, гендиректор ОАК там находится - собственно и по причине авиационного происшествия, и в том числе (планируется обсуждение) вопросов, связанных с передачей (SSJ-100) "Аэрофлоту". Я надеюсь, что какое-то количество самолетов - не буду заранее предвещать - мы постараемся передать именно в этом году", - цитирует министра ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что старт поставок затянулся потому, что госкорпорация "Ростех" долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов. Без гарантии остаточной стоимости банки отказываются финансировать покупку SSJ-100, отметило издание.

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Мантуров надеется, что за пять дней до конца года "Аэрофлот" купит хоть сколько-нибудь "Суперджетов"

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Теги: денис мантуров, аэрофлот, суперджет, ssj-100



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Ранее 10.01.2020 10:49 Мск СМИ: "ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" почти на 2 миллиарда рублей

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