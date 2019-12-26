12 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

СМИ: "Суперджеты" не хотят покупать без гарантий "Ростеха"

У "Ростеха" возникли проблемы с продажей "Суперджетов" даже "Аэрофлоту", который является главным эксплуатантом SSJ-100. Как пишут "Ведомости", теперь лизинговые компании не соглашаются без финансовых гарантий покупать эти самолеты для дальнейшей передачи в лизинг нацперевозчику.

По данным источников издания, лизингодатели и банки хотят получить от госкорпорации гарантию остаточной стоимости. Она дает покупателю право через определенный срок (обычно 10–12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового. Нужна именно гарантия "Ростеха", так как гарантии производителя, "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), с учетом его тяжелого финансового состояния никому не нужны.

В прошлом году ГСС договорилась поставить "Аэрофлоту" 100 SSJ-100, в 2019 году должна была состояться передача первых десяти судов, но до сих пор ни один не передан перевозчику, хотя самолеты уже построены, отмечает газета. На сегодня это единственный реальный заказ ГСС.

В "Ростехе" и Минпромторге говорят, что гарантию даст все-таки ГСС, но под поручительство госкорпорации. Судя по всему, пока это кредиторов и покупателей не устраивает (сделка-то до сих пор не состоялась). Якобы, "Аэрофлот" через 12 лет сможет продать "Суперджеты" обратно за 40% от цены нынешней покупки. Стоимость одного борта в рамках заказа не раскрывается, "Ведомости" приводят цифру в $33 млн, таким образом, вся партия "Аэрофлота" может стоить около $3,3 млрд, "Ростех" даст гарантии выкупа примерно на $1,3 млрд.

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СМИ: "Суперджеты" не хотят покупать без гарантий "Ростеха"

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