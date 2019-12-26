"Суперджет" попытается "взять" Европу техническими доработками?

"Гражданские самолеты Сухого" представили техническую доработку "Суперджета" – на новые самолеты теперь будет устанавливаться система цифрового обмена данными между авиадиспетчерами и пилотом ATN. В ГСС отмечают, что для перевозчиков, летающих в некоторые города Евросоюза, с февраля 2020 года наличие ATN будет обязательным. Вот только в ЕС эксплуатантов SSJ-100 больше нет, да и "Аэрофлот" в Европу на "Суперджетах" не летает. Между тем, накануне в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшие два года в части финансирования НИОКР правительство планирует направить до 56 млрд руб. на программы SSJ и МС-21.

"Самолет SSJ-100 успешно выполнил испытания и подтвердил работоспособность системы ATN в реальных условиях эксплуатации в европейском воздушном пространстве. Установка этой системы сегодня актуальна в первую очередь для эксплуатантов, совершающих полеты в страны ЕС. Оснащение всех гражданских пассажирских судов системой ATN с февраля 2020 года – обязательное требование европейских авиационных властей для полетов в некоторые города Европы выше 285 эшелона", - говорится в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит ГСС).

Aeronautical Telecommunication Network (ATN) – это автоматическая система обмена данными между самолетом и наземными службами управления воздушным движением. Она упрощает работу лётного экипажа во время пилотирования воздушного судна, работает по защищенному каналу и обеспечивает коммуникацию между авиадиспетчером и конкретным воздушным судном. Принцип стандартизированных запросов, по которому работает ATN, позволяет сократить время обмена информацией между самолетом и диспетчерами, уменьшает риски потери сообщений и сбоя связи между летчиком и наземными службами при возникновении помех.

По словам заместителя гендиректора ГСС по разработке Андрея Недосекина, на уже находящиеся в эксплуатации самолеты ATN будет устанавливаться по желанию заказчиков.