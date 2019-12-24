Российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом

Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом.

Нештатная ситуация была зафиксирована 18 декабря, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После этого "Метеор-М" изменил орбиту и потерял ориентацию.

"В результате воздействия космический аппарат изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей", - пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Сейчас связь и управление спутником восстановлены.

"Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный 5 июля ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Роскосмос публиковал фотографии первого в этом году старта с космодрома.