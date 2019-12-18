В Госдуме попросили Медведева экстренно отреагировать на распространение снюсов в школах

На последнем заседании Госдумы в этом году подняли вопрос о противодействии распространению в школах так называемых снюсов – никотиносодержащих смесей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мне приходит огромное количество сообщений от родителей. Законопроект, конечно, внесен, рабочая группа по нему работает. Но наш регламент не позволяет быстро урегулировать подобные вопросы, поэтому мы должны внести изменения, которые позволят нам быстро реагировать на вызовы времени", - заметила депутат Вера Ганзя (КПРФ).

Она также предложила обратиться к Дмитрию Медведеву, который сегодня будет выступать в Госдуме перед депутатами: "Надо попросить председателя правительства принять экстренные меры по этому вопросу. Регионы сами занимаются этим вопросом, кое-где снюсы уже запрещены, но на федеральном уровне пока тихо".