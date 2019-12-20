Роспотребнадзор нашел частичную управу на снюсы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что накануне подписала письмо (оно уже разослано в региональные управления ведомства), которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотиносодержащие смеси. Правда, по ее словам, процент легальных продаж так называемых снюсов совсем небольшой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Определенное решение проблемы мы нашли. Накануне мною было подписано письмо, оно уже ушло в регионы: мы отнесли никотиносодержащие жевательные жевательные травяные смеси к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота. Это письмо станет основанием для изъятия, но проблема в том, что изъять эту продукцию можно только там, где она легально продается. А таких мест, магазинов – очень мало", - рассказала Попова на заседании комитета СФ по социальной политике.

Тем не менее, она предложила правоохранительным и надзорным органам активизировать рейдовую деятельность, которая с появлением упомянутого документа становится более эффективной.

В целом же глава Роспотребнадзора видит решение проблемы в изменении законодательства, причем не только и не столько российского – должны быть изменены евразийские регламенты.