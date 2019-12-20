06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

Роспотребнадзор нашел частичную управу на снюсы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что накануне подписала письмо (оно уже разослано в региональные управления ведомства), которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотиносодержащие смеси. Правда, по ее словам, процент легальных продаж так называемых снюсов совсем небольшой, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Определенное решение проблемы мы нашли. Накануне мною было подписано письмо, оно уже ушло в регионы: мы отнесли никотиносодержащие жевательные жевательные травяные смеси к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота. Это письмо станет основанием для изъятия, но проблема в том, что изъять эту продукцию можно только там, где она легально продается. А таких мест, магазинов – очень мало", - рассказала Попова на заседании комитета СФ по социальной политике.

Тем не менее, она предложила правоохранительным и надзорным органам активизировать рейдовую деятельность, которая с появлением упомянутого документа становится более эффективной.

В целом же глава Роспотребнадзора видит решение проблемы в изменении законодательства, причем не только и не столько российского – должны быть изменены евразийские регламенты.

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Роспотребнадзор нашел частичную управу на снюсы

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