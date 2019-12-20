Дороги, жилье, бренд города. Глава Нижневартовска на встрече с депутатами "тюменской матрешки" подвел итоги года

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с депутатами Тюменской областной, Ханты-Мансийской окружной и городской дум. Собравшиеся обсудили итоги года, планы на будущий год, концепцию бренда столицы Самотлора и другие важные для города вопросы., сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В этом году впервые уровень бюджета по доходам достиг 20 млрд руб. Три года назад показатель был на уровне 14 млрд. По словам мэра, за каждым привлеченным рублем – чрезвычайный труд.

"Нужно не только доказать, что Нижневартовск развивается и на это нужны деньги, но и использовать средства максимально эффективно для горожан", - сказал Тихонов.

Удалось практически полностью избавиться от балков. С каждой семьей проводится индивидуальная работа. В следующем году будет решен вопрос с переездом оставшихся семей. Освободившуюся землю в старой части города планируют выделять под индивидуальное жилищное строительство и малоэтажную застройку, в юго-западном промышленном узле – под размещение промышленных баз. Появилось освещение на улицах Осенней и Рабочей. На следующий год запланировано обустройство освещения по улице Декабристов. Впервые на ремонт и строительство дорог в этом году потрачено более миллиарда рублей (ранее – 200-250 млн руб.). Это стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Отметим, что на состоявшейся на днях пресс-конференции Василий Тихонов рассказал журналистам ,что городские власти дотошно изучают вопрос о создании детальной программы реновации в Нижневартовске. Мэр отметил ,что лично изучал программы реноваций, которые создавали в других городах страны, но ни одна из них не может быть применена с столице Самотлора. Особенности города, требования горожан, понимание современных требования в градостроительной практике требуют, по мнению мэра Нижневартовска, выработки собственной программы. И город уже приступил к этому непростому процессу.

"По объектам теплоснабжения заключено концессионное соглашение. С декабря инвестор приступил к обслуживанию сетей. Персонал муниципального "Теплоснабжения" перешел в новое предприятие. Согласно инвестиционной программе, до конца этого и в следующем годах инвестор должен вложить 600 млн руб. в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей. Всего за время действия концессии на эти цели будет направлено около 4,5 млрд руб", – напомнил глава муниципалитета.

Напомним, что на прошедшей накануне встрече Василия Тихонова с главными редакторами ведущих СМИ города и округа мэр Нижневартовска сообщил, что в 2020 году предполагается заключить концессию и по городскому водоканалу. От инвестора будут требоваться серьезные вложения в модернизацию всей городской системы водоснабжения, а контроль за исполнением концессий мэрия Нижневартовская уже сейчас осуществляет с привлечением общественности, заинтересованных жителей города.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали один из главных памятников города – мемориал Воинам-землякам. Менее, чем за два месяца отреставрировали архитектурно-мемориальные элементы: полностью заменили гранитную облицовку, покрытие постамента, ограждение вечного огня, заасфальтировали площадку, выполнили асфальтирование, установили ограждения и бордюры, модернизировали освещение.

Накануне Василий Тихонов, отвечая на вопросы корреспондентов ведущих СМИ города и округа на пресс-конференции сообщил, что уже в 2020 году начнется масштабная реконструкция набережной Нижневартовска, в том числе и за счет средств, которые по соглашению с городскими властями выделит компания "Роснефть".

Подписано соглашение с АО "Транснефть-Сибирь", по которому компания планирует выделить 15 млн руб. на разработку проекта реконструкции существующего спортивного сооружения. В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации.

Первый (основной) учебный корпус школы на улице Романтиков почти готов. Оставшиеся два блока будут готовы к следующему учебному году. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября. Также к началу учебного года по улице Романтиков будет введена дорога.

На очереди еще две школы на 1,1 тыс. мест каждая: в 9-А микрорайоне (в районе улицы Пионерская) и в 25 микрорайоне (новые дома). Для каждого объекта разрабатывается индивидуальный проект. В этом году они должны быть выполнены, а в следующем начнется строительство. В перспективе – возведение школы и в 10-В микрорайоне. Чтобы перейти на односменный режим работы школ по поручению Владимира Путина, необходимо будет построить еще три образовательные организации. На следующий год намечена реконструкция детского сада по улице Дзержинского (7-А микрорайон) и строительство детского сада в 21 квартале на 320 мест.

Вторым блоком рабочей встречи главы города и депутатов стало обсуждение брендинга Нижневартовска. Муниципальный контракт заключен с ООО "СитиБрендинг", руководителем которого является Василий Дубейковский (интервью об этом, которое взял у него журналист Накануне.RU, - по ссылке). С сентября этого года проводится работа в различных направлениях. Это позволит исследовать имидж Нижневартовска, чтобы в дальнейшем создать сильный бренд города.

На основе проведенной работы были разработаны четыре концепции позиционирования города. Использоваться бренд города в первую очередь будет в городских пространствах в виде арт-объектов, тематических цветочных композиций и при создании новогодних ледовых городков, оформлении парков, лавочек, остановочных павильонов. Также фирменной символикой смогут воспользоваться нижневартовские бизнесмены для формирования ассортимента подарочной и сувенирной продукции.

"Работа над брендом города – это интересно. Мы, вартовчане, хорошо знаем Нижневартовск, у нас есть четкие ассоциации с ним, мы знаем о планах по развитию муниципалитета. На мой взгляд, это позволит внести свои идеи в создание имиджа родного города. Здорово, если наш регион будут узнавать по всей России и даже за рубежом", – сказал депутат гордумы Алексей Березин.