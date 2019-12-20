06 Октября 2020
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LADA Vesta Exclusive (2017) | Фото:auto.ironhorse.ru

"АвтоВАЗ" выпустил юбилейную Vesta

"АвтоВАЗ" выпустил юбилейный автомобиль Vesta.

Это 400-тысячный экземпляр модели, производство которой стартовало в сентябре 2015 года.

Юбилейным автомобилем стал ярко-синий седан "Дайвинг" в комплектации Exclusive. Машина получила ряд обновлений экстерьера, среди которых - боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, антенна-плавник на крыше, спойлер на крышке багажника и прочее.

В интерьере появилась обивка сидений с новым рисунком, добавлены металлические накладки на педалях и порогах, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева.

Ежедневно с конвейера сходит более 500 автомобилей семейства Lada Vesta, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, компания "АвтоВАЗ" запускает клиентскую программу "Подменный автомобиль".

Все официальные дилерские центры Lada должны иметь в своём парке как минимум по одной подменной машине. Программа предусматривает временную безвозмездную подмену автомобиля на срок нахождения в ремонте транспортного средства клиента.

Ранее подобную услугу предлагали по своему желанию некоторые дилеры Lada. Для подмены станут доступны новые модели Lada - Vesta и Xray.

Подменные Lada не должны быть старше двух лет, а их пробег не может превышать 60 тыс. км.

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"АвтоВАЗ" выпустил юбилейную Vesta

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Теги: АвтоВАЗ, Vesta, автомобиль



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