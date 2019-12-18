Женщины чаще берут ипотеку, а мужчинам в покупке жилья помогают родители – исследование

Своеобразное гендерное неравенство исследователи обнаружили на российском рынке жилья. Так, мужчины Мужчины чаще женщин покупают жилье для перепродажи или временного проживания, также чаще сдают его в аренду. Кроме того, мужчинам, которые обходятся без ипотеки, родители помогают с покупкой жилья чаще, чем женщинам. Женщины чаще рискуют, покупая недвижимость на стадии строительства, и идут на уступки при покупке ипотечного жилья. Таковы данные исследования, проведенного экспертами "Авито.Недвижимость".

Женщины немного чаще мужчин планируют покупать недвижимость в течение ближайших пяти лет: 80% против 76%. Среди респондентов, которые покупали недвижимость в течение последних 10 лет, в разных гендерных группах относительное равенство с небольшим преимуществом также у женщин: 56% против 52%.

При этом мужчины несколько чаще женщин покупают недвижимость не для того, чтобы жить в ней постоянно, а с другими целями (например, чтобы сдавать в аренду, жить время от времени или чтобы ее перепродать). Женщины чаще мужчин покупают жилье на стадии строительства. 68% женщин и 57% мужчин приобретают недостроенные квартиры.

Мужчины больше склонны мечтать о загородной жизни, чем женщины. 6% из них хотели бы приобрести жилье в сельской местности, если бы у них была такая возможность (среди женщин таких только 3%). 23% мужчин и только 16% женщин хотят жить за городом в пределах транспортной доступности. А вот спальные районы с развитой инфраструктурой считают идеальными 53% женщин и 48% мужчин.

Есть различия и в том, на какие средства представители разных полов покупают жилье. Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49% респондентов) и оплатил покупку своими деньгами или при помощи друзей/родственников (50%). Среди женщин ипотеку взяли 51% опрошенных, помощь родственников или свои деньги использовали 45%. 8% использовали другие источники финансирования, в том числе материнский капитал. Доля других источников финансирования среди мужчин составляет всего 3%.

Среди тех респондентов, кто купил жилье без использования ипотечного кредита, мужчинам чаще помогали родители, чем женщинам: 37% против 29%. Интересно, что сравнительно немного респондентов указали как источник финансирования покупки совместные с партнером средства - 9% женщин и 6% мужчин. Мужчины существенно чаще покупают жилье на личные средства (44% против 34%), а женщины чаще используют средства от продажи другой недвижимости (59% против 46%).

В то же время 55% женщин и только 36% мужчин отметили, что им не пришлось копить на покупку жилья.10% женщин и 17% мужчин копили на это приобретение более восьми лет.

Женщины, как правило, берут ипотеку на большее время, чем мужчины. 11% мужчин и только 8% женщин расплачиваются по ипотечному кредиту в течение 5 лет и меньше. 10% женщин взяли ипотеку на 21-25 лет, тогда как среди мужчин таких 8%. Наконец, 7% женщин и 4% мужчин рассчитывают расплатиться с ипотечным кредитом больше чем за 25 лет.

Среди тех респондентов, которые купили жилье с использованием ипотечного кредита, больше женщин (14%), чем мужчин (10%), которые отмечают, что для этого им пришлось пойти на большие уступки.