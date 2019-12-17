Госдума разрешила Минобороны погашать ипотеку погибших военных одним досрочным платежом

Госдума приняла поправки в закон об ипотечном кредитовании, разрешив Минобороны России погашать жилищные кредиты погибших военных одним досрочным платежом. 17 декабря законопроект был одобрен в третьем чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства на реализацию проекта планируется брать из статьи федерального бюджета на обеспечение накопительно-ипотечной системы военных. В ближайшие три года планируется потратить около 4 млрд руб. на эту статью расходов.

Авторы законопроекта отмечают, что долги по ипотеке будут погашаться вне зависимости от того, на какой стадии находится оформление прав наследства и переоформление договора займа.

До сих пор Минобороны выплачивало ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту.