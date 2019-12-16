В Госдуме предложили за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Как пишут "Известия", единоросс подготовил соответствующую поправку к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс". Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко.

Ранее в Счетной палате сообщили, что программы капремонта не справляются с задачами. Капитальный ремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья.

На 1 января 2019 года в 737 тыс. многоквартирных домов, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек, что составляет 64% населения России. При этом бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются.

Отметим, в программы капремонта включаются ветхие и аварийные дома, подлежащие сносу или реконструкции.

Счетная палата отметила недостаток финансирования таких программ. На 1 января текущего года их общее финансовое обеспечение составило 55%.