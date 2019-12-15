02 Октября 2020
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медики, скорая, протест (2019) | Фото: vk.com

В Самаре сотрудники "скорой помощи" выступили против аутсорсинга предприятия

В Самаре сотрудники станции "скорой помощи" 15 декабря вышли на митинг, на котором потребовали, чтобы предприятие не передавали на аутсорсинг, передает корреспондент Накануне.RU.

Медики протестуют против решения руководства станции, которое определило - всех водителей уволить, а собственный автопарк "скорой" передать на аутсорсинг. Протестующие сотрудники боятся, что после этой реформы жители Самары в экстренных ситуациях могут вообще не дождаться медиков.

На акции было около 30 человек, сообщил в соцсетях Накануне.RU участник акции протеста Виктор.

медики, скорая, протест(2019)|Фото: vk.com

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В Самаре сотрудники "скорой помощи" выступили против аутсорсинга предприятия

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Теги: Самара, скорая помощь, аутсорсинг



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