В Самаре сотрудники "скорой помощи" выступили против аутсорсинга предприятия

В Самаре сотрудники станции "скорой помощи" 15 декабря вышли на митинг, на котором потребовали, чтобы предприятие не передавали на аутсорсинг, передает корреспондент Накануне.RU.

Медики протестуют против решения руководства станции, которое определило - всех водителей уволить, а собственный автопарк "скорой" передать на аутсорсинг. Протестующие сотрудники боятся, что после этой реформы жители Самары в экстренных ситуациях могут вообще не дождаться медиков.

На акции было около 30 человек, сообщил в соцсетях Накануне.RU участник акции протеста Виктор.