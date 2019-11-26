12 Сентября 2020
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Политика В России
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (2015) | Фото: facebook.com

Сергей Левченко назвал сигналы из Москвы "бессистемными"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района Иркутской области высказал недовольство "указами из центра". Участница встречи спросила, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала. Глава региона ответил, что рост зарплат в бюджетном секторе оборачивается "перекосом" из-за майских указов.

"Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу", — цитирует Infox главу региона. По информации издания Левченко будто бы пояснил, что одним бюджетникам поднимают зарплаты, а другим понижают. По его словам, попавшие в майские указы получили повышение два года назад, не попавшие — в прошлом и нынешнем году.

После этого в пресс-службе администрации Иркутской области заявили, что слова Сергея Левченко были вырваны из контекста, а сам он ситуацию пока не комментировал.

Напомним, жителям районов, переживших вторую волну паводка, увеличили размер выплат за утраченный урожай.

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Сергей Левченко назвал сигналы из Москвы "бессистемными"

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Теги: Иркутская область, Левченко, майские указы



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