27 Сентября 2020
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Полицейские Калининграда вырезают снежинки на окно к Новому году 2020. (2019) | Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt

"Злого умысла не имели": в Калининграде полицейских "заставили" вырезать снежинки на окно

В Калининграде розыгрыш двух полицейских обернулся против них же самих. Помощники дежурного Андрей и Антон решили пошутить над коллегой и отправили ему в отделение факс с фейковым приказом от имени начальника: к Новому году "для поднятия настроения" вырезать из бумаги снежинки и клеить их на окно.

Несмотря на то, что полицейские, по их собственному признанию, пытались составить текст "максимально абсурдно", чтобы никто не поверил в его оригинальность, дежурный из соседнего отделения на этот пранк купился и начал вырезать снежинки. Шутники объяснили ему, что приказ – фальшивка, но тот уже успел разослать задание от начальства в служебный чат. Началась неконтролируемая реакция: кто-то воспринял приказ серьезно и вырезание снежинок началось в промышленных масштабах.

Полицейские Калининграда вырезают снежинки на окно к Новому году 2020.|Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt

Шутники вырезают снежинки в кабинете у начальника

В итоге шутников вызвал к себе начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский, допросил их на камеру и заставил в своем кабинете вырезать снежинки для полицейских всей России. "Мы уже сколько снежинок должны нарезать. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска. Везде, откуда мне вчера звонили", - с сарказмом комментирует шеф юмористов.

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"Злого умысла не имели": в Калининграде полицейских "заставили" вырезать снежинки на окно

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Теги: розыгрыш, снежинки, полиция, калининград, новый год



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