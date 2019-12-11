"Злого умысла не имели": в Калининграде полицейских "заставили" вырезать снежинки на окно

В Калининграде розыгрыш двух полицейских обернулся против них же самих. Помощники дежурного Андрей и Антон решили пошутить над коллегой и отправили ему в отделение факс с фейковым приказом от имени начальника: к Новому году "для поднятия настроения" вырезать из бумаги снежинки и клеить их на окно.

Несмотря на то, что полицейские, по их собственному признанию, пытались составить текст "максимально абсурдно", чтобы никто не поверил в его оригинальность, дежурный из соседнего отделения на этот пранк купился и начал вырезать снежинки. Шутники объяснили ему, что приказ – фальшивка, но тот уже успел разослать задание от начальства в служебный чат. Началась неконтролируемая реакция: кто-то воспринял приказ серьезно и вырезание снежинок началось в промышленных масштабах.

Шутники вырезают снежинки в кабинете у начальника

В итоге шутников вызвал к себе начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский, допросил их на камеру и заставил в своем кабинете вырезать снежинки для полицейских всей России. "Мы уже сколько снежинок должны нарезать. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска. Везде, откуда мне вчера звонили", - с сарказмом комментирует шеф юмористов.