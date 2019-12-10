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Общество Курганская область
мост, автобус, дети (2019) | Фото: YouTube

В Курганской области школьников возят на автобусе по полуразвалившемуся мосту

В Щучанском районе Курганской области - вопиющая ситуация с перевозкой школьников из села Белоярского. В группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту.

Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент может рухнуть в реку Миасс - доски сгнили и сквозь них виден снег на поверхности реки.

Автор видео отмечает, что такая ситуация длится уже несколько месяцев.

Пользователи в комментариях пишут, что таких мостов в регионе много. Василий Пономаренко написал, что в селе Борки - похожая ситуация.

"Лежало железо на мосту, но после ремонта железо убрали и остались только голые доски", - написал мужчина.

Еще один местный житель пишет, что в Мишкинском районе в деревне Сартасово - аналогичный случай.

"Там перила отпали уже, доски у моста постоянно отпадывают", - пишет житель Зауралья.

На момент публикации до временно исполняющего полномочия главы Щучанского района Владимира Милицы корреспонденту Накануне.RU дозвониться не удалось - в приемной никто не взял трубку. В пресс-службу правительства Курганской области отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В Курганской области школьников возят на автобусе по полуразвалившемуся мосту

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Теги: Белоярское, мост, Щучанский район, школьный автобус, дети, аварийный мост, доски



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