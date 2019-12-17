Ветхий мост в Зауралье, по которому автобус возил детей в школу, разбили большегрузы

Глава Белоярского сельсовета Щучанского района Курганской области Елена Лаптева допустила разрушение моста через реку Миасс, такую версию рассказал Накануне.RU чиновник из администрации района, пожелавший не называть свое имя и должность.

"Лаптева видела состояние моста, видела, что он ветхий, но ничего не предпринимала, никуда не звонила. Прекрасно знала, что автобус детей возит в школу и конструкция в любой момент может обвалиться. Тогда бы все "полетели" со своих мест - и я, и глава района, и она сама в первую очередь. Ей бы сейчас уволиться - самый лучший вариант", - считает инсайдер.

Несколько дней назад следователи организовали проверку после публикаций в СМИ о ветхих конструкциях моста в Щучанском районе Зауралья, по которому детей возят в школу. Напомним, в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту. Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент может рухнуть в реку Миасс - доски сгнили и сквозь них виден снег на поверхности реки. Автор видео отмечает, что такая ситуация длится уже несколько месяцев.

Оказалось, что мост построили еще 40 лет назад. В октябре этого года конструкцию ремонтировали, однако проезжающая по мосту тяжелая техника предприятий, которые расположены в Щучанском районе, усугубила ситуацию - деревянный настил снова пришел в негодность.

Как рассказала Накануне.RU сама Елена Лаптева, на нее сейчас все "наезжают" из-за этого моста.

"Дорожные знаки стояли всегда - тут ограничения по массе для машин, то есть большегрузам массой более 10 тонн проезжать по этому мосту запрещено. Но чтобы сократить себе путь, они нарушали правила и, несмотря на запрет, ездили по мосту. На сегодняшний день пока я не вижу, чтобы машины проезжали", - сообщила Елена Лаптева.

Источник Накануне.RU в администрации подтвердил, что грузовики всегда проезжали по этому мосту - как массой более 10 тонн, так и менее.

"Там объезд долгий, если не по мосту ехать. Зачем им время терять? Один проехал, второй проехал - так и разбили мост - буквально за последние месяцы", - отметил инсайдер.

Он добавил, что ремонт настила делали в октябре этого года, но большегрузы опять начали ездить и снова разбили мост.

"Лаптева пожаловалась в ГИБДД только в начале декабря. А до этого времени она где была? Нужно было писать и звонить в ГИБДД, чтобы наряды там выставляли, нужно было в Автонадзор тоже писать, почему она этого не делала?", - сказал источник.

Елена Лаптева подтвердила Накануне.RU, что в отсутствие сотрудников ГИБДД большегрузы не боялись ездить по мосту и регулярно нарушали правила, однако она уточнила, что ранее были обращения по плачевному состоянию настила моста - кто и куда эти обращения писал, чиновница не рассказала.

В ноябре этого года с фирмой-подрядчиком ООО "Перспектива" заключили госконтракт на ремонт настила на этом мосту. 10 декабря представители "Курганавтодор", сотрудники ГИБДД и чиновники района обследовали мост и решили начать текущий ремонт уже 11 декабря. Что касается доставки детей в школу, то как вариант решили использовать два автобуса: один будет довозить детей до начала моста, школьники будут пересекать его пешком, а на другой стороне их будет ждать уже второй автобус.