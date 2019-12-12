В Зауралье СК проверит ветхий мост, по которому автобус возил детей в школу

Следователи организовали проверку после публикаций в СМИ о ветхих конструкциях моста в Щучанском районе Зауралья, по которому детей возят в школу.

"Обстоятельства будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Напомним, в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту. Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент может рухнуть в реку Миасс - доски сгнили и сквозь них виден снег на поверхности реки. Автор видео отмечает, что такая ситуация длится уже несколько месяцев.

Оказалось, что мост построили еще 40 лет назад. В октябре этого года конструкцию ремонтировали, однако проезжающая по мосту тяжелая техника предприятий, которые расположены в Щучанском районе, усугубила ситуацию - деревянный настил снова пришел в негодность.

В ноябре этого года с фирмой-подрядчиком ООО "Перспектива" заключили госконтракт на ремонт настила. 10 декабря представители "Курганавтодор", сотрудники ГИБДД и чиновники района обследовали мост и решили начать текущий ремонт уже 11 декабря. Что касается доставки детей в школу, то как вариант решили использовать два автобуса: один будет довозить детей до начала моста, школьники будут пересекать его пешком, а на другой стороне их будет ждать уже второй автобус.