"Задействуют два автобуса". Текущий ремонт аварийного моста в Зауралье, по которому возили детей в школу, начнут немедленно

Текущий ремонт аварийного моста в Щучанском районе, по которому возили детей в школу, начнут уже 11 декабря.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту. Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент может рухнуть в реку Миасс - доски сгнили и сквозь них виден снег на поверхности реки. Автор видео отмечает, что такая ситуация длится уже несколько месяцев.

Оказалось, что мост построили еще 40 лет назад. В октябре этого года конструкцию ремонтировали, однако проезжающая по мосту тяжелая техника предприятий, которые расположены в Щучанском районе, усугубила ситуацию - деревянный настил снова пришел в негодность.

В ноябре этого года с фирмой-подрядчиком ООО "Перспектива" заключили госконтракт на ремонт настила.

"10 декабря представители "Курганавтодор", сотрудники ГИБДД и чиновники района обследовали мост и решили начать текущий ремонт уже 11 декабря", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Что касается доставки детей в школу, то как вариант решили использовать два автобуса: один будет довозить детей до начала моста, школьники будут пересекать его пешком, а на другой стороне их будет ждать уже второй автобус.

"Школа готова скорректировать расписание, чтобы дети не опаздывали на занятия", - отметили в пресс-службе правительства.

На этот ремонт уйдет около недели, капитально же конструкцию будут ремонтировать в следующем году.