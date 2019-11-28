"Иметь многодетную семью на 20-м этаже в большом городе нереально". В Общественной палате обсудили антидемографические явления

В Общественной палате РФ состоялась всероссийская конференция "Народосбережение. Как преодолеть демографический кризис", организованная Комиссией ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства. Докладчики в основном обсудили то, какие происходящие в стране процессы являются антидемографическими и разрушительными.

Модератор и член Комиссии ОП РФ Элина Жгутова заявила, что государство тратит огромные деньги на поддержку семьи, но демографического эффекта от этого нет. А поставленная в президентском майском указе 2018 года цель достичь в 2024 году суммарного коэффициента рождаемости 1,7 ребенка на женщину не обеспечивает даже воспроизводства населения.

Полковник полиции, кавалер четырех орденов Мужества Алексей Новгородов привел некоторые данные статистики потерь населения, связанных в алкоголем. Так, среди всех погибших в ДТП 2/3 находились в состоянии алкогольного опьянения. Он привел данные по Забайкальскому краю, где среди всех погибших от внешних причин 67% имели в крови алкоголь, в том числе 60% самоубийц, 73% убийц. Зачастую это молодые люди, которые могли бы рожать, отметил он. Это огромные демографические потери.

В целом по России в 2018 году, по данным Росстата, от внешних причин (включая ДТП, убийства, самоубийства, случайные утопления, случайные падения, возгорания и пр.) погибли 145 тыс. человек, в том числе наложили на себя руки 18 тыс. На конференции не прозвучала экстраполяция, но если распространить на это число процент смертей, связанных с алкоголем, получится около 100 тыс. То есть от алкоголя Россия ежегодно теряет около 100 тыс. человек, в том числе 11 тыс. - это прямо погибшие от случайных отравлений алкоголем в прошлом году.

Новгородов также зачитал то, что было записано в ГОСТах на этиловый спирт в СССР и России. Еще в 1972 году в нем было записано, что это наркотик, вызывающий возбуждение и паралич нервной системы. В 1982 году из него убрали упоминание о параличе. А в 1993 году исключили упоминание и о наркотиках, и этиловый спирт стал просто "легковоспламеняющейся жидкостью с характерным запахом".

Огромной проблемой является легкодоступность алкоголя, который в магазинах находится на первых полках.

"Люди приходят в магазин за хлебом и видят алкоголь. Они молоко найти не могут, но бутылки с винно-водочными изделиями - это первое, что у нас стоит", - сказал он.

Было упомянуто, что и многие побои в семьях происходят под воздействием алкоголя, в связи с чем необходимо принудительное лечение алкоголиков.

Врач, педагог, доктор медицинских наук, почетный работник общего образования РФ Владимир Базарный рассказал, что здоровье детей калечат уже в школе. Сегодня 80% выпускников школ имеют психические нарушения. К концу школы 80-90% юношей имеют женский тип тела, у девочек - наоборот. Соответственно, они уже не могут дать полноценное потомство. При этом решающее значение имеет духовное воспитание, а для него необходима сила духа, но этому противится вся современная культура и современное образование.

Представитель Всемирного русского народного собора Евгений Марков в своем выступлении отметил, что народосбережению противоречит ускоренная урбанизация. Но именно она записана в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025. Тренд развития крупных городов - губительный для народосбережения. Сверхурбанизация бьет по демографии и уничтожает многодетность. Ведь основной источник пополнения народа - это деревни и небольшие города, где живет половина жителей страны и где рождаемость выше.

"Действующая исполнительная власть всеми своими действиями навязывает нам идеологию рынка. Она привела к политике "оптимизации", которая подорвала основы образования и здравоохранения на огромных пространствах, прежде всего в небольших населенных пунктах. Гиперурбанизация, которая происходит в России, нарастающая концентрация населения в крупнейших городах, развитие массового многоэтажного строительства - 10, 15, 20, 30 этажей, поддерживаемый процесс миграции из сел в малые города, а из малых - в крупные, - все это подрывает основы сбалансированного пространственного развития государства и лишает нас ресурсов народосбережения", - подчеркнул Марков.

"Иметь многодетную семью на 20-м этаже в большом городе нереально", - сказал он.

Также участники конференции указали на вредоносность протаскиваемого законопроекта о "профилактике семейно-бытового насилия", который бьет по демографии.

Напомним, в России ускоряется "естественная" убыль населения. В 2019 году она достигнет 300 тыс.