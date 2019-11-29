15 Сентября 2020
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Протоирей Димитрий Смирнов (2009) | Фото:4prison.ru

РПЦ раскритиковала законопроект о домашнем насилии: "Будут стрелять"

Закон о домашнем насилии в случае принятия чреват серьезными негативными последствиями, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

"Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?" - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

Он пояснил, что борьба с домашним насилием, которую декларируют авторы законопроекта, - "просто флаг". На самом деле цель закона - облегчить изъятие детей из семей и "передачу их на воспитание гомосексуалистам", заявил священник. По его словам, так произошло в США после принятия аналогичного закона.

По мнению представителя Церкви, для борьбы с домашним насилием достаточно будет указания главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа.

Напомним, законопроект предлагает выдавать "жертвам семейного насилия" защитные ордера, которые запрещают "преследователю" приближаться к пострадавшему, обязывают пройти специализированную психологическую программу и возместить "жертве" расходы на оплату консультирования или пребывания во временном жилом помещении. При наличии такого ордера нарушителю будет запрещено приближаться к "жертве" ближе, чем на 10 метров.

Закон выводит дела о "домашнем насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельное уголовное право. Так, срок на обжалование ордера только 3 дня, хотя Кодекс административного судопроизводства дает 3 месяца. Обжалование ордера не приостанавливает его действия, а продлеваться он может неоднократно, причем примирение по делам невозможно. Ордер может быть выдан против воли пострадавшего, а давность преступления исключена, что позволяет забрать любого ребенка из любой семьи. Презумпция невиновности при этом отсутствует и достаточно только анонимного доноса на "насильника" без сбора доказательств.

Как сообщало Накануне.RU, детский психолог Ирина Медведева недавно заявила, что закон о семейном насилии в этот раз протаскивают особенно агрессивно. По словам писателя Николая Старикова, этот закон правильно называть законом о насилии над семьей.

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РПЦ раскритиковала законопроект о домашнем насилии: "Будут стрелять"

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Теги: рпц, закон о домашнем насилии



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