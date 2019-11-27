13 Сентября 2020
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Олимпийский флаг (2016) | Фото: zov.od.ua

МОК отреагировал на заявление WADA и поддержал участие "чистых" российских спортсменов в ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление "чистым" спортсменам из России возможности участвовать в Олимпийских играх. Но пообещал поддержать самые жёсткие санкции в отношении ответственных за подмену данных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
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МОК отреагировал на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), который, напомним, рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В МОК при этом отметили, что причастность Олимпийского комитета России (ОКР) и его членов к манипуляциям с допинг-пробами пока не доказана. Доклад комитета WADA доказывает, по мнению МОК, что ответственность за манипуляцию данными московской лаборатории лежит на российских властях и спортивное движение не участвовало в нарушениях.

При этом МОК рекомендует допустить к соревнованиям только тех спортсменов, кто докажет свою непричастность к допинговым манипуляциям.

Напомним, комитет WADA пришёл к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. WADA порекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные состязания, а самой стране - организовывать крупные турниры. Ожидается, что решение будет объявлено 9 декабря.

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МОК отреагировал на заявление WADA и поддержал участие "чистых" российских спортсменов в ОИ

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Теги: Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Россия, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры



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