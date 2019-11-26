В Совфеде предлагают штрафовать за отказ от идентификации животных

За уклонение от выполнения закона об обязательной идентификации домашних животных должна быть введены штрафы.

Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. По его словам, речь должна идти о совсем небольших штрафах, которые будут оказывать моральное, а не финансовое воздействие на владельца.

Что касается расходов на идентификацию питомцев, предусматривается, что их возьмет на себя федеральный бюджет. Эти расходы должны предусматривать, в том числе, организацию пунктов по установке элементов идентификации.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова сообщила, что до конца года в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Сроки введения идентификации постоянно откладываются с 2015 года.

Депутат отметил, что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной идентификации питомцев они работать не будут.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.