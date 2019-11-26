12 Сентября 2020
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Общество В России Москва
собака (2019) | Фото: Накануне.RU

Россиян обяжут чипировать и татуировать домашних животных для их идентификации

До конца года в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Сроки введения идентификации постоянно откладываются с 2015 года, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Депутат отметил, что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной идентификации питомцев они работать не будут, уверен он.

"Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос", — отметил парламентарий.

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Россиян обяжут чипировать и татуировать домашних животных для их идентификации

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Теги: идентификация, домашние животные, татуировка, чипирование



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Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2019 12:33 Мск В Совфеде предлагают штрафовать за отказ от идентификации животных

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