Россиян обяжут чипировать и татуировать домашних животных для их идентификации

До конца года в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Сроки введения идентификации постоянно откладываются с 2015 года, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Депутат отметил, что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной идентификации питомцев они работать не будут, уверен он.

"Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос", — отметил парламентарий.