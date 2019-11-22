Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах пытается доказать, что он не "мавр"

Депутат Антон Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах и в очередной раз попытался обосновать целесообразность именно отзыва, а не внесения в документ поправок между первым и вторым чтением. Сам он очень не доволен, что его подозревают в шантаже "Яндекса" (он даже не признает, что законопроект направлен в первую очередь на "Яндекс").

Горелкин в своем telegram-канале "Душитель интернета" пишет, что решил именно отозвать законопроект потому, что рынок "продемонстрировал крайнюю чувствительность к теме" (вероятно, имеется в виду падение акций "Яндекса" после новости о внесении документа в Госдуму).

"Поверьте, меньше всего на свете мне хотелось бы видеть, как падают акции наших компаний и читать истерические и алармистские прогнозы вперемежку с матом в мой адрес", - пишет Горелкин.

"Я не отступаю, не убегаю, не отказываюсь от своих намерений. Как писали в сети, "мавр сделал свое дело, мавр может уходить" - это не про меня. Отзыв для доработки это не шаг назад. А два шага вперед. Да, мы руководствуемся соображениями национальной безопасности в цифровой сфере. Но это не может быть оправданием для принятия сырого, непроработанного документа, который, возможно, способен нанести серьезный ущерб отдельным компаниям", - самокритично заключает депутат.

Фото: t.me/webstrangler

Он также опубликовал контакты, по которым ему можно отправлять свои предложения по доработке законопроекта.

Напомним, Горелкин предлагал ограничить 20% иностранное участие в компаниях, владеющих "значимыми интернет-ресурсами". Позднее правительство предложило повысить этот процент до 50 п.п. минус одна акция.

Затем "Яндекс" объявил об изменении структуры корпоративного управления, которое фактически призвано нейтрализовать возможность перехода компании под иностранный контроль.