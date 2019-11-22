Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах пытается доказать, что он не "мавр"

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Яндекс Yandex (2014) | Фото:

Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах пытается доказать, что он не "мавр"

Депутат Антон Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах и в очередной раз попытался обосновать целесообразность именно отзыва, а не внесения в документ поправок между первым и вторым чтением. Сам он очень не доволен, что его подозревают в шантаже "Яндекса" (он даже не признает, что законопроект направлен в первую очередь на "Яндекс").
Читайте также:

Горелкин в своем telegram-канале "Душитель интернета" пишет, что решил именно отозвать законопроект потому, что рынок "продемонстрировал крайнюю чувствительность к теме" (вероятно, имеется в виду падение акций "Яндекса" после новости о внесении документа в Госдуму).

"Поверьте, меньше всего на свете мне хотелось бы видеть, как падают акции наших компаний и читать истерические и алармистские прогнозы вперемежку с матом в мой адрес", - пишет Горелкин.

"Я не отступаю, не убегаю, не отказываюсь от своих намерений. Как писали в сети, "мавр сделал свое дело, мавр может уходить" - это не про меня. Отзыв для доработки это не шаг назад. А два шага вперед. Да, мы руководствуемся соображениями национальной безопасности в цифровой сфере. Но это не может быть оправданием для принятия сырого, непроработанного документа, который, возможно, способен нанести серьезный ущерб отдельным компаниям", - самокритично заключает депутат.

Отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах|Фото: t.me/webstrangler

Фото: t.me/webstrangler

Он также опубликовал контакты, по которым ему можно отправлять свои предложения по доработке законопроекта.

Напомним, Горелкин предлагал ограничить 20% иностранное участие в компаниях, владеющих "значимыми интернет-ресурсами". Позднее правительство предложило повысить этот процент до 50 п.п. минус одна акция.

Затем "Яндекс" объявил об изменении структуры корпоративного управления, которое фактически призвано нейтрализовать возможность перехода компании под иностранный контроль.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах пытается доказать, что он не "мавр"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антон горелкин, отзыв законопроекта, яндекс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2019 15:10 Мск Депутат Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах
Ранее 18.11.2019 13:21 Мск В Кремле не согласовывали изменение структуры управления "Яндекса", но следят за ситуацией
Ранее 18.11.2019 10:23 Мск "Золотая акция 2.0": "Яндекс" изменит структуру управления компанией
Ранее 11.06.2019 11:33 Мск Глава "Яндекса" предупредил об усилении контроля за интернет-компаниями со стороны властей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети