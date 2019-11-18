05 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин офис Яндекса (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

В Кремле не согласовывали изменение структуры управления "Яндекса", но следят за ситуацией

Изменение структуры управления "Яндекса" не согласовывалось с Кремлем, но деятельность компании находится в поле особого внимания властей – так прокомментировал событие пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Напомним, ранее "Яндекс" сообщил о создании Фонда общественных интересов, которому Сбербанк передаст "золотую акцию" интернет-гиганта. В функции некоммерческого фонда будет входить согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Изменение структуры управления "Яндекса" натолкнула многих наблюдателей на мысль о том, что интернет-компания таким образом пытается решить проблему, возникающую в случае принятия так называемого закона о значимых интернет-ресурсах. Первоначальная версия этого документа предполагала, что таким компаниям как "Яндекс" запрещено будет иметь иностранную долю больше чем 20%, затем появилось "компромиссное" предложение о доле иностранного участия в 50% минус одна акция.

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В Кремле не согласовывали изменение структуры управления "Яндекса", но следят за ситуацией

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Теги: яндекс, кремль, дмитрий песков, золотая акция



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Ранее 18.11.2019 15:10 Мск Депутат Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

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