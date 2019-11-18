"Золотая акция 2.0": "Яндекс" изменит структуру управления компанией

"Яндекс" объявил об изменении структуры корпоративного управления. Его уже одобрил совет директоров компании – он рекомендовал собранию акционеров 20 декабря последовать своему примеру.

"В структуре корпоративного управления компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов. Он сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут", - говорится в пресс-сообщении интернет-компании.

Фонд получит "золотую акцию", держателем которой сейчас является Сбербанк. Она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. Когда "золотая акция" будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса".

В состав совета директоров фонда "Яндекс" пригласил представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения. Пять из них – представители ведущих российских вузов, с которыми "Яндекс" реализует совместные образовательные и научные проекты: ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО. Трех независимых директоров представят негосударственные организации: РСПП, членом которого является "Яндекс", Школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы (Москва). В совет Фонда также войдут руководители компании: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса": проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

"На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей, – говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний "Яндекс". – Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0". Это позволит нам и дальше фокусироваться на том, что мы делаем лучше всего – создавать инновационные продукты и сервисы, а также развивать компанию в интересах наших пользователей и акционеров".