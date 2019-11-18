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Яндекс Yandex (2014) | Фото:

Депутат Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. Он объявил об этом после новости про изменение корпоративной структуры управления "Яндекса". Хотя депутат продолжает настаивать, что его законопроект не был направлен на установление контроля над "Яндексом", в пояснении к своему решению об отзыве он одобряет решение интернет-компании, а также собирается в дальнейшей проработке своего проекта "учесть сегодняшний опыт Яндекс-edition".
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Горелкин пишет в своем telegram-канале, что продолжит работать над вариантом закона, одобренным правительством (предполагает, что иностранная доля в значимых интернет-компаниях будет ограничена 50% минус одна акция). Парламентарий отмечает, что ему важно одобрение не только госорганов, но и индустрии.

"Я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про "Яндекс". Не то пальто совершенно! Законопроект нацелен на защиту нашего цифрового суверенитета", - пишет Горелкин.

Он всячески выражает поддержку реформированию структуры управления "Яндекса": "Я бы даже сказал - очень элегантное решение. А как сказали бы заокеанские партнеры "Яндекса", win-win — выигрывают все стороны. У компании остаются все права собственности, в том числе интеллектуальной. Сохраняется операционная независимость и инвестиционная привлекательность. Полностью учтен общественный интерес: безопасность передачи и хранения персональных данных наших граждан. Ну, и риск сценария, когда "Яндекс" купит какой-нибудь условный Гугл — сведен к нулю".

Напомним, "Яндекс" объявил о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, которому Сбербанк передаст "золотую акцию" "Яндекса". В функции некоммерческого фонда будет входить согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.

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Депутат Горелкин отозвал свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

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Теги: антон горелкин, законопроект о значимых интернет-ресурсах, яндекс, госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2019 13:49 Мск Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах пытается доказать, что он не "мавр"

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