Депутату заксобрания Прикамья грозит шесть лет колонии за "покушение" на самого себя

Окончено расследование уголовного дела депутата заксобрания Прикамья Ильи Кузьмина, которому вменяют "покушение" на самого себя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СК.

Напомним, в феврале депутат сообщил о нападении на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. Кузьмину вменяется ложный донос, кроме того, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке, считают следователи, участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован.

По делу утверждено обвинительное заключение, оно ушло в суд.